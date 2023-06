Joan Laporta, presidente del Barcellona, condivide tutta la propria ambizione per i progetti del club blaugrana: le sue parole

Joan Laporta fa il punto della situazione sul Barcellona nell’assemblea con i soci più anziani del club blaugrana.

LE PAROLE – «Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo ma vogliamo di più, io per primo. Siamo esigenti e ambiziosi perché siamo il miglior club del mondo. Lavoriamo sodo per rafforzare la prima squadra, vogliamo avere la possibilità di vincere in tutte le competizioni. Abbiamo ridotto la massa salariale ma è cresciuto il valore dei giocatori. Abbiamo una rosa più competitiva e ringiovanita. Siamo sulla buona strada. LaLiga ha approvato il nostro piano di fattibilità per i prossimi due anni. Potremo tesserare giocatori».

