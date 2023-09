Belluschi ha detto la sua a Sportitalia sui due attaccanti dell’Inter Lautaro Martinez e Sanchez:

«Martinez è fra i 5 migliori attaccanti in assoluto. Prima di tutto è Campione del Mondo e l’anno scorso ha fatto molto bene. E’ il capitano dell’Inter ed è fra i migliori di tutti, lo dimostra giorno dopo giorno con la sua crescita esponenziale. Con Sanchez ho giocato tanti anni fa, eravamo molto giovani al River, ma già si poteva vedere la sua classe, differente. Era ed è sempre avanti a tutti gli altri. L’età non conta per lui perché pensa molto più velocemente della media dei calciatori che ha intorno, può ancora essere decisivo».

L’articolo Belluschi: «Lautaro tra i top 5 attaccanti. Sanchez…» proviene da Inter News 24.

