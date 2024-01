Andrea Belotti, attaccante della Roma, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Milan. Ecco che cosa ha detto

Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Milan Roma.

SQUADRA FORTE – «Per me siamo una squadra complessivamente forte, ma veramente forte. Vedo qualità in tutti i reparti. Certo che quando manca Paulo non c’è un giocatore con le sue caratteristiche. Io parlo a livello complessivo, siamo una squadra forte con grandissime qualità. Dobbiamo fare il possibile per arrivare sopra. Una squadra con questo potenziale non può essere in questa posizione di classifica».

PERCHE’ QUELLA CLASSIFICA – «I piccoli dettagli a cui non fai attenzione ti fanno perdere le partite. Una disattenzione, uno sbaglio, un cartellino rosso ti condizionano la gara. Poi fai fatica a riaprirle. Le cose stanno girando nel verso storto, ma basta quella scintilla per riprendere la strada».

