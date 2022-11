Fabio Cannavaro, allenatore del Benevento, ha parlato in merito al suo impatto con i giallorossi nel campionato di Serie B

Fabio Cannavaro, allenatore del Benevento, ha parlato a ottopagine.it di vari temi, tra cui il suo impatto con la squadra giallorossa.

BENEVENTO – «Ci ho messo tempo per capire ciò che c’è intorno per tante situazioni, ora ho una fotografia più chiara del mondo Benevento Calcio. Sono molto più fiducioso rispetto a un mese fa. Appena arriveranno gli infortunati, la scelta sarà più ampia, però adesso c’è da soffrire. Quando c’è un cambio d’allenatore sicuramente si ha la consapevolezza di aver sbagliato qualcosa, ma stiamo lavorando sotto tutti i punti di vista per eliminare qualsiasi dubbio. I ragazzi durante l’allenamento reagiscono. C’è solo da fare una vittoria. Continuando a lavorare come stiamo facendo sicuramente la vittoria arriverà».

