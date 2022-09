A Benevento è già mania per l’arrivo di Fabio Cannavaro sulla panchina del club giallorosso: il racconto del primo giorno

Il Mattino analizza la prima giornata di Fabio Cannavaro a Benevento.

L’ex difensore, per quanto potuto vedere, è stato subito travolto dall’affetto del pubblico di Benevento, che da lui si aspetta una scossa per un pronto riscatto. Poi l’incontro con la squadra per una seduta conoscitiva e un discorso da leader. Da oggi poi si inizia a fare sul serio.

L’articolo Benevento, è già mania per Cannavaro: il racconto del primo giorno proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG