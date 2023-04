Con un comunicato ufficiale, il Benfica ha voluto porgere le sue scuse all’Inter per i disagi causati dai tifosi portoghesi a San Siro

IL COMUNICATO – Abbiamo inviato una lettera all’Inter esprimendo il nostro rammarico e scusandoci per gli incidenti accaduti durante la partita di Champions League. Non sono in linea con i valori e i principi del Benfica.

