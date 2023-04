Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha parlato del nuovo stadio della formazione giallorossa: le sue dichiarazioni

Roberto Gualtieri ha così parlato del nuovo stadio della Roma a SkyTg24.

LE PAROLE – «Siamo davvero in dirittura d’arrivo della delibera di Giunta che riconosce l’interesse pubblico. Ci sarà il voto in commissione, imminente, e poi si va in Aula nella prima settimana di maggio. Così si sarà conclusa una prima parte della procedura molto rilevante perché la società dovrà presentare il progetto definitivo, tenendo conto delle prescrizioni che la delibera prevede. Questo è il momento che l’Assemblea Capitolina valuti e si esprima su una bellissima opportunità per la città, con un investimento totalmente privato e rilevantissimo, che al pubblico non costa nulla. Il pubblico aiuta il privato a fare il suo investimento».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG