Al Estàdio da Luz, il match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions tra Benfica e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Estàdio da Luz, Benfica e Inter si affrontano nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023.

Sintesi Benfica Inter 0-0

32′ Ripartenza Benfica – Benfica che fraseggia in velocità in fase offensiva, ma l’Inter si salva con Bastoni che esegue una buona diagonale difensiva e allontana la sfera.

30′ Breve check del VAR – Concluso con un nulla di fatto per un possibile tocco di mano di Darmian all’interno della propria area. Il braccio del difensore nerazzurro era completamente attaccato al corpo.

28′ Punizione Inter – Punizione sulla trequarti campo per l’Inter battuta da Dimarco verso il secondo palo, dove sbuca Dumfries che non trova il giusto tempo per impattare e spreca una possibile occasione da rete.

25′ Occasione Inter – Acerbi chiede palla e prova la conclusione mancina dai 40 metri: la palla si abbassa e si avvicina pericolosamente all’incrocio dei pali di destra, terminando però sul fondo.

20′ Spinge il Benfica – Dimarco intercetta ma nel tentativo di spazzare consegna di nuovo ai portoghesi, dunque Ramos serve Joao Mario che prova una conclusione al volo ad incrociare, ma la colpisce male e manda sul fondo.

15′ Occasione Benfica – Grimaldo arriva sul fondo e crossa al centro col mancino, Dimarco si fa sorprendere dalla traiettoria e colpisce di testa centralmente per Rafa, il quale colpisce di prima intenzione con il destro trovando la pronta risposta di Onana.

12′ Tentativo Benfica – Florentino recupera una palla nei pressi del limite dell’area avversaria e prova una conclusione, ma colpisce malissimo e calcia in curva.

8′ Calcio d’angolo Inter – Corner battuto corto con Brozovic che viene servito e prova il cross sul secondo palo, ma sbaglia le misure e manda ampiamente sul fondo.

5′ Imposta l’Inter – Dzeko difende palla nella propria trequarti difensiva e viene travolto da Chiquinho: Oliver fischia fallo in favore dei nerazzurri.

2′ Pressing dell’Inter – Pressing alto dell’Inter che induce Florentino all’errore, con la palla che termina all’interno dell’area dove Dzeko non se l’aspettava e sbaglia lo stop.

Fischio d’inizio – Si parte!

Migliore in campo: a fine primo tempo

Benfica Inter 0-0: risultato e tabellino

AMMONIZIONI: 22′ Antonio Silva

BENFICA – (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Rafa Silva, Joao Mario, Aursnes; Ramos. Allenatore: Schmidt.

INTER – (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan; Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

