Billy Costacurta ha detto la sua in merito all’impegno di Champions League dell’Inter contro il Benfica

Negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta, ex Milan, parla così dell’Inter ora in campo contro il Benfica per l’andata dei quarti di finale di Champions League:

INTER- «Si percepisce ansia e pressione. Quando arrivi nella top 8 d’Europa sei nell’elite e senti il bisogno di dimostrare qualcosa di diverso».

