Christian Panucci ha detto la sua riguardo l’impegno di Champions League dell’Inter, ora in campo contro il Benfica

Dagli studi di Mediaset Infinity, Christian Panucci parla così di Benfica-Inter, match che si sta disputando in questo momento:

INTER- «Lukaku? Simone Inzaghi avrà valutato, chiaro che se fanno una partita difensiva, Lukaku era perfetto. Ma lui si fida di Dzeko per trovarlo tra le linee e ripartire con gli esterni. Quindi Inzaghi lo ha scelto per quello. Inzaghi nelle partite secche ha sempre fatto bene, ma l’Inter è una squadra esperta. Queste partite le conoscono, sono sicuro che l’Inter farà bene. Soffrirà ma farà una grande partita. Queste gare si preparano da sole. Sarà un’Inter che chiuderà gli spazi per poi ripartire, saranno fondamentali i primi 15-20’ dove il Benfica vorrà trovare il gol».

