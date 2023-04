L’ex stella dell’Inter Esteban Cambiasso ha parlato delle tre italiane in corsa in Champions League a Sky Sport

Esteban Cambiasso parla così a Sky Sport delle tre squadre italiane in corsa in Champions League: Napoli, Inter e Milan.

INTER- «Le squadre italiane erano piene di opportunità agli ottavi, ora sono piene di obblighi, dopo il sorteggio. Il cammino da quella parte del tabellone mette pressioni, visto che arrivare fino in fondo è possibile. Questo è un fattore da non sottovalutare. Credo nell’Inter, pensare che il Benfica non abbia occasioni è impossibile, dovranno essere bravi i nerazzurri»

L’articolo Cambiasso: «Italiane in Champions, ora hanno degli obblighi» proviene da Inter News 24.

