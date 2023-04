Fabrizio Ravanelli ha detto la sua a pochi minuti dal fischio d’inizio del match di Champions tra Benfica e Inter

Secondo Fabrizio Ravanelli, ospite negli studi di Mediaset Infinity, la chiave giusta per l’Inter è quella di recuperare la perfetta condizione di Barella e Lautaro:

INTER- «Non c’è miglior momento per l’Inter di affrontare il Benfica perché sembra che la squadra portoghese sembra che sia in calo. C’è da dire, però, che anche l’Inter non è che stia passando un momento così eccezionale. Però questa è Champions League, che regala situazioni differenti rispetto al campionato. L’Inter per poter passare il turno dovrà ritrovare quei giocatori che devono dimostrare di essere leader, ovvero Barella e Lautaro. Purtoppo, ahimé, manca Calhanoglu. Però anche al Benfica manca il campione del mondo Otamendi che solitamente comanda la difesa. Il Benfica ha sempre difeso da reparto molto bene quindi questa è un’assenza molto pesante. Cosa chiede l’Inter a Barella stasera Avere la capacità di essere bravo a portare pressing, fare filtro e dare copertura sulle fasce. Barella ha qualità soprattutto nell’andare a colpire gli avversari con i suoi inserimenti, potrebbe essere determinante ai fini del risultato».

