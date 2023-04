Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato del futuro di Inzaghi sulla panchina nerazzurra prima del match col Benfica

Ai microfoni di Sky Sport, Beppe Marotta chiarisce definitivamente le intenzioni dell’Inter circa il futuro di Simone Inzaghi: la squadra proseguirà con lui, nonostante i risultati di campionato.

INTER- «La fiducia, oltre che apparente, è anche di sostanza. Essere qui è motivo d’orgoglio per tutti: è un appuntamento che mancava da dodici anni, abbiamo l’obbligo di onorarlo nel migliore dei modi, contro una squadra che ha qualità»

INZAGHI- «Assolutamente, andremo avanti con Inzaghi, non è sul banco degli imputati. La stagione ci sta vedendo protagonisti, ad eccezione del campionato, dove c’è stata discontinuità e avremmo forse meritato posizioni diverse. Un grande club dev’essere protagonista in tutte le competizioni: dobbiamo cercare di rimediare, il tempo è poco ma dobbiamo conquistare l’accesso alla prossima Champions»

ANDAMENTO NERAZZURRO- «Come dicevo, questo è un appuntamento che mancava da dodici anni. In Coppa Italia stiamo ben figurando. Riscontriamo un aspetto critico, non in sintonia con le aspettative di tutti, in campionato: all’Inter questo non dovrebbe esserci, ma fa parte del calcio. Per la prima volta abbiamo assistito ad un Mondiale in inverno, alcuni giocatori che vi hanno partecipato non hanno risposto con il loro valore. Le difficoltà in campionato sono l’unica nota stonata di questa annata»

