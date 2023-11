Appuntamento allo stadio Da Luz per la sfida tra Inter e Benfica, match della giornata di Champions League 2023-2024: ecco la live

La cornice dello stadio Da Luz ospiterà, oggi 29 novembre alle 21:00, il match di Champions League tra Inter e Benfica. Ecco la cronaca live della partita.

FINISCE QUI! BENFICA-INTER 3-3

94′ PALO DI BARELLA! Grande pallone di Dimarco per Barella che calcia di prima intenzione, ma la palla va a sbattere sul palo

9 MINUTI DI RECUPERO

84′ ESPULSIONE ANTONIO SILVA! Bruttissimo fallo ai danni di Barella, azione ricontrollata dal Var e cartellino rosso.

82′ DI MARIA! Tenta il tiro l’ex Juve e Audero si fa notare con una grande parata.

78′ CAMBIO PER L’INTER: Fuori Sanchez, dentro Lautaro Martinez.

76′ CAMBIO PER L’INTER: Dentro Dimarco, fuori De Vrij.

69′ GOAL DELL’INTER! Batte Sanchez e palla in rete. 3-3 e pareggio per l’Inter

68′ RIGORE PER L’INTER: Thuram impegna molto Otamendi e nel momento in cui il francese prova a saltarlo il difensore gli pesta il piede e per l’arbitro indica il dischetto del rigore.

66′ CAMBI PER L’INTER: Dentro Thuram, Barella e Cuadrado; fuori Darmian, Arnautovic e Klassen

63′ BISSECK SALVA! Tengstedt tenta il tiro, ma il giocatore interista devia in calcio d’angolo.

61′ Conclusione di Dimaria, ma Audero para.

57′ GOAL DI FRATTESI! Cross dalla sinistra di Acerbi e Frattesi con una grande botta batte Trubin. 3-2 e Inter in partita.

51′ GOAL DI ARNAUTOVIC! Calcio d’angolo per l’Inter, palla in mezzo dove Arnautovic ha la meglio sul filo del fuorigioco e sigla il 3-1 grazie anche ad un perfetto assist di testa di Arnautovic.

50′ SANCHEZ! Punizione centralissima e palla deviata da Trubin in calcio d’angolo.

48′ Azione di Darmian per Carlos Augusto che tenta il tiro. Palla deviata dal portiere in angolo.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

QUATTRO MINUTI DI RECUPERO

42′ OCCASIONE INTER! Bisseck serve in mezzo per De Vrij che svirgola la palla, che a sua volta arriva a Carlos Augusto che spara alto.

33′ TRIPLETTA DI JOAO MARIO! Cross in mezzo all’area con Bisseck che si fa anticipare e Joao Mario sigla la tripletta ai danni dell’Inter.

30′ Palla in profondità per l’Inter, ma la difesa del Benfica blocca.

25′ OCCASIONE INTER! Frattesi serve Arnautovic che taglia molto bene che si fa ipnotizzare dal portiere del Benfica.

23′ DI MARIA! Conclusione dell’ex Juve su perfetto assist di Joao Mario, ma la palla è alta di pochissimo,

22′ Continua il pressing del Benfica dove a centrocampo vince ogni duello ai danni dei nerazzurri.

16′ Fallo di Frattesi su Neves per gioco pericoloso. Punizione Benfica

12′ DOPPIETTA JOAO MARIO! Confusione in difesa con Asllani che perde il pallone, palla nuovamente in mezzo con Bisseck non favorito dal rimpallo e Joao Mario sigla una doppietta

10′ OCCASIONE BENFICA! Tiro di Tengstedt, ma Audero si fa trovare pronto e para.

9′ ASLLANI! Conclusione nerazzurra con il centrocampista che voleva sorprendere il portiere del Benfica. Tiro comunque bloccato.

5′ GOAL DEL BENFICA: Lancio lungo dalla destra, sponda in area per Joao Mario che da dietro sbuca e mette in rete il goal dell’ex.

3′ Azione di Di Maria in mezzo, ma Bisseck si fa trovare pronto.

2′ Benfica abbastanza alto, ma l’Inter prova a farsi vedere in contropiede.

BENFICA INTER, LA CRONACA LIVE

E’ COMINCIATA BENFICA INTER

Migliore in campo: Arnautovic

