In vista della sfida tra Benfica e Inter, il centrocampista Marcelo Brozovic prenderà il posto in mediana di Calhanoglu

Secondo quanto riportato da TMW, Marcelo Brozovic sarà il prescelto per sostituire a centrocampo Calhanoglu alla vigilia della partita tra Benfica e Inter: fondamentale per il passaggio del turno in Champions.

Al di là della possibile separazione a fine anno, il centrocampista croato sarà impegnato a costruire le azioni offensive nerazzurre, cercando di ottenere il massimo in Portogallo aspettando riscontri positivi.

L’articolo Benfica-Inter, al posto di Calhanoglu giocherà Brozovic proviene da Inter News 24.

