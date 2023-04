Giancarlo Marocchi si è espresso sulla situazione attuale dell’Inter: soprattutto nei confronti del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, l’ex calciatore Giancarlo Marocchi si è espresso sulla stagione dell’Inter di Simone Inzaghi, soprattutto sulle scelte tecniche fatte fino ad ora .

LE PAROLE – «Bisognerebbe avere delle gerarchie precise. Alla fine credo sia scivolato fuori Brozovic perché comunque le cose andavano bene o benino ma non è un buon motivo per rimetterlo in campo quando recupera. Il croato era il migliore un anno fa, perché deve restare fuori? Lui se lo chiede. Lukaku si chiede perché deve rimanere fuori. Questo, oltre al caso Skriniar, che è per me la madre e il padre di tutti i problemi dell’Inter: il capitano, quello che hai voluto tenere con fiducia, dentro lo spogliatoio non si è mai riuscita a fare squadra. E Inzaghi c’entra solo se non è riuscito a sbagliare le scelte della leadership. Si fa grande fatica a capirlo».

L’articolo Inter, senti Marocchi: «Inzaghi deve imporre delle gerarchie» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG