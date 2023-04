Benfica Inter, dove vedere la partita dell’andata dei quarti di finale in tv e live streaming

Benfica-Inter si disputerà martedì 11 aprile alle 21 e verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5. Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l’app dedicata o su Mediasetplay.

La gara verrà trasmessa anche su Sky Sport. Inoltre si potrà seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV.

L’articolo Benfica Inter, dove vedere la partita in tv e live streaming proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG