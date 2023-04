Benfica Inter, le probabili scelte di Inzaghi per il match di questa sera: Dzeko favorito su Lukaku, ballottaggio in difesa

Due i dubbi per Inzaghi: chi in attacco tra Dzeko (favorito) e Lukaku in coppia con Lautaro; vivo anche il ballottaggio Dumfries-D’Ambrosio: nel caso giochi l’italiano, Darmian agirebbe come esterno di centrocampo. Ancora out Skriniar e Calhanoglu. A riportarlo è Sky Sport.

L’articolo Benfica Inter, le probabili scelte: Dzeko favorito su Lukaku, ballottaggio in difesa proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG