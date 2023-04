Piccolo dubbio per Simone Inzaghi alla vigilia di Benfica-Inter, soprattutto per quanto concerne le fasce laterali nerazzurre

Sky Sport ha fatto il punto della situazione in vista del match tra Inter e Benfica, soprattutto per quanto concerne la scelta sulle fasce laterali: chi è attualmente favorito per una maglia da titolare in Champions League.

Attualmente sembrano favoriti sia Dumfries a destra che Dimarco a sinistra. Nonostante ciò, è proprio sulla fascia sinistra che ci potrebbero essere dei dubbi: viste anche le prestazioni di Robin Gosens.

