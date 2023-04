Robert Lewandowski su quello che potrebbe essere il ritorno di Leo Messi al Barcellona dopo gli anni al PSG

Tramite Mundo Deportivo, Robert Lewandowski ha parlato del possibile ritorno di Lionel Messi al Barcellona. Ecco le parole.

LE PAROLE – «Messi appartiene al Barcellona, sarebbe incredibile vederlo tornare qui. Sappiamo che casa sua è il Barça. Non so cosa succederà, ma (CLICCA QUI PER L’ARTICOLO COMPLETO)».

L’articolo Lewandowski su Messi: «Sarebbe bello se ritornasse al Barcellona» proviene da Inter News 24.

