Benfica Inter, il tecnico dei portoghesi Roger Schmidt ha un segreto per i risultati della sua squadra: ecco qual è

Con il Benfica Roger Schmdit sta facendo benissimo per i risultati che ha ottenuto e per come lo fa, con un gioco che è apparso decisamente brillante, vincente e convincente. Difficile ovviamente elencare un solo elemento, il più importante, per spiegare la ricetta del tecnico. Certamente esiste la forte capacità di coinvolgere i giocatori.

Basti pensare a Mario Gotze. Il match-winner della finale del Mondiale 2014 l’anno scorso era allenato da Schmidt nel Psv. E aveva legato il suo futuro proprio alla permanenza del mister. E così ha fatto, tornando in Germania con la partenza dell’allenatore da Eindhoven

L’articolo Benfica Inter: il segreto di Roger Schmidt proviene da Calcio News 24.

