Ci avviciniamo sempre più al match di Champions tra Milan e Napoli: c’è una qualità degli azzurri che risalta su tutte

Tra le qualità che il Napoli di Spalletti ha – e l’elenco è piuttosto lungo visto quel che ha dimostrato in campionato – ce n’è una particolarmente importante: la quantità dei giocatori che in Champions League hanno saputo ritagliarsi quelle soddisfazioni che durante l’anno sono mancate.

L’elenco dei giocatori scatenatisi in Europa è sopportato dai numeri. Hanno realizzato più gol negli impegni internazionali che in Serie A Simeone, Zielinski, Raspadori, Di Lorenzo e Ostigard. Un elenco così corposo da suscitare grande serenità in vista del doppio appuntamento con il Milan.

