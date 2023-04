La Sampdoria non ha ancora la matematica certezza, ma la retrocessione in Serie B a questo punto sembra ormai sicura

Il margine di distacco dalla quota salvezza per la Sampdoria è di 11 punti. Dopo l’incredibile sconfitta con la Cremonese, con due situazioni di vantaggio buttate al vento, il quadro è praticamente compromesso. Proviamo a ipotizzare una tabella, anche se è ovvio che il gioco è nelle mani di chi precede, se non rallenta ogni sforzo di rimonta blucerchiata è impossibile. A Marassi la Samp ospiterà da qui alla fine del torneo Spezia, Torino, Empoli e Sassuolo. Sono semplicemente obbligatori 12 punti e tutto si regge ovviamente non fallendo il primo appuntamento. In trasferta ci sono Lecce, Fiorentina, Udinese, Milan e Napoli.

La speranza è che gli ultimi due viaggi siano con avversari rilassati, in modo da strappare 2 punti. Altri 4 (una vittoria, un pareggio e uno stop) nelle prime 3 gare sono una tabella realistica. Il totale fa 16: sarebbe un exploit importante, vorrebbe dire farne di più di quelli raccolti in 29 giornate. Ed è evidente che non basterebbero. Perciò, con tutta l’amarezza del caso, la Sampdoria può già pensarsi retrocessa.

