I nerazzurri approcciano come peggio non potrebbero un match che era pur sempre di Champions League ma poi rimontano; ecco le pagelle.

AUDERO 6: non così reattivo sul goal di Joao Mario mentre esce male sul terzo goal del Benfica. Nel secondo tempo da sicurezza ai suoi con qualche bella uscita e con la parata sul sinistro di Di Maria.

BISSECK 6: si perde l’autore dell’assist della prima rete dei portoghesi, non è esente da colpe neanche sul 2-0 quando è però anche sfortunato nello spazzare un pallone che rimpalla su due avversari. Prova a farsi perdonare con l’assist di testa per la rete di Arnautovic, dopo l’ora di gioco effettua un grandissimo ripiegamento difensivo salvando in scivolata. Gara dai due volti, ha doti su cui si può certamente lavorare, il tempo è dalla sua.

DE VRIJ 6: il capitano di oggi tiene in gioco Tengstedt che fa da sponda per il goal di Joao Mario ma poi prende le misure agli avversari che, soprattutto nella ripresa, smettono di far male. (Dal 77’ DIMARCO s. v.).

ACERBI 7: fa quel che può dietro nel primo tempo e cerca anche di sopperire alle mancanze dell’attacco proponendosi diverse volte sull’out di sinistra. Conferma le ottime impressioni con il gran cross per la rete di Frattesi nella ripresa. Indemoniato, oggi ha fatto quasi due ruoli.

DARMIAN 5,5: raramente attacca per caratteristiche ma oggi non è perfetto neanche in difesa, anche per colpe non sue. (Dal 67’ CUADRADO 6: molto vivace prova ad incidere come a Torino ma questa volta non sempre efficace nei dribbling).

FRATTESI 7: corre tanto, notevole la verticalizzazione per Arnautovic a metà primo tempo. Effettua anche un bel recupero su Joao Mario e segna il secondo goal. Nell’area avversaria è un signor giocatore, deve però migliorare su molti altri aspetti.

ASLLANI 5: ad inizio gara perde un bruttissimo pallone che da il via al 2-0 di Joao Mario, errore molto grave. Si smarca bene per liberarsi dalle marcature avversarie ma poi col pallone tra i piedi fatica ad indovinare la giocata. Le qualità ci sono, urge migliorare molto e alla svelta.

KLAASSEN 4: inesistente. (Dal 67’ BARELLA 6,5: fa espellere Antonio Silva e sfiora il goal vittoria colpendo un palo clamoroso).

CARLOS AUGUSTO 5,5: spreca una buona chance di destro a fine primo tempo, ci prova di sinistro a inizio ripresa trovando la parata di Trubin. Da rivedere, soprattutto per quel che riguarda la continuità, nel primo tempo molto male.

ALEXIS SANCHEZ 6,5: nel primo tempo è pimpante ma vede poco la palla, nella ripresa tutto cambia. Il 3-3 è tutto suo non solo per il rigore realizzato ma anche per il recupero difensivo eseguito nella stessa azione. (Dal 79’ LAUTARO MARTINEZ s. v.).

ARNAUTOVIC 6,5: sua la prima chance dei suoi ma la spreca centrando Trubin, tocca pochi palloni ma si dà da fare per recupera quelli sporchi. Abile a fiondarsi sulla sponda di Bisseck per segnare l’1-3, tutto sommato buona prestazione. (Dal 67’ THURAM 7: appena entrato si guadagna il rigore del 3-3, quando ha palla al piede mette sempre apprensione alla difesa avversaria).

INZAGHI 6: tutti pronti ad attaccarlo per le scelte di formazione e per il turnover ma lui all’intervallo sotto di 3 goal chiama i suoi a fare molto di più. Anche senza sostituzioni l’Inter torna in partita.

