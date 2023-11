Tra i talenti che si stanno mettendo in mostra in questa stagione di Serie A c’è sicuramente quello di Andre Colpani del Monza

Il trequartista ha gli occhi addosso da diversi club, ma sembra sempre più un derby d’Italia tra Juve e Inter per il classe ’99. Marotta lo segue da tempo e sin dall’estate ha provato a strappare un sì dal club per anticipare la concorrenza. Dall’altra parte i bianconeri lo reputano il rinforzo ideale per quella zona di campo. Sarà un duello fino all’ultimo milione. Lo scrive Tuttosport.

