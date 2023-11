Tutta l’emozione e la felicità di Emil Audero dopo l’esordio, nonostante i tre gol presi, sui social ha scritto un post dopo la sua prima partita con la maglia dell’Inter

Tutta l’emozione e la felicità di Emil Audero dopo l’esordio, nonostante i tre gol presi, sui social ha scritto un post dopo la sua prima partita con la maglia dell‘Inter.

POST – «Un esordio pazzo come questa Inter. Felice di aver fatto la mia prima partita in assoluto con questo club e in Champions League. Sono tornato».

