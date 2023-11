L’Inter ha un solo obiettivo in Champions League, con la qualificazione già in tasca, c’è da centrare il primo posto

L’Inter ha un solo obiettivo in Champions League, con la qualificazione già in tasca, c’è da centrare il primo posto.

Un solo risultato per Simone Inzaghi e i suoi ragazzi in vista dell’ultima sfida del girone contro la Real Sociedad, ovvero la vittoria. In virtù della differenza reti a favore degli spagnoli, i nerazzurri soltanto con i tre punti chiuderebbe in testa, importante per evitare un sorteggio difficile agli ottavi.

L’articolo Inter, l’importanza del primo posto in Champions: un solo risultato con la Real Sociedad proviene da Inter News 24.

