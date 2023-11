Schmidt, allenatore del Benfica, ha parlato al termine della sfida contro l’Inter ha detto parole dure sull’arbitraggio

PAROLE – «Sul secondo gol dell’Inter c’è stato un fallo, il rigore del 3-3 è uno scherzo. C’è stato un primo errore dell’arbitro, poi un secondo errore, in una partita decisiva e in un momento momento decisivo. Ci sono sei arbitri e questo è il risultato. È un disastro. Sono inorridito da come sia possibile che così tante decisioni siano state sbagliate, come ciò possa accadere».

