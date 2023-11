Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, ha commentato la lotta scudetto con l’Inter al Corriere della Sera

COME ESCE LA JUVE DALLA GARA CON L’INTER – «Come una squadra tosta, che ha ottenuto un buon punto interpretando molto bene la prima parte di gara. La Juve sta gestendo molto bene tante questioni, anche extracalcistiche. Riportare la squadra in quota scudetto, un mese e mezzo dopo il ko con il Sassuolo, non era facile. Non dimentichiamoci che mancano alcuni giocatori importanti. Siamo lontani dal gioco che vorremmo vedere, ma il bicchiere è mezzo pieno: vietato storcere il naso. Nonostante tante problematiche la Juve è a -2 dall’Inter, che ha una rosa incredibile».

