L’allenatore del Benfica Roger Schimdt non riesce a digerire il pareggio subìto stasera contro i nerazzurri.

Roger Schimdt ha parlato in conferenza stampa dell’incredibile 3-3 maturato contro l’Inter. “È stata interessante, una partita top, anche se è un dispiacere per come è terminata. Oggi abbiamo dato un nuovo volto alla nostra Champions, nel primo tempo siamo stati molto creativi e abbiamo avuto tante occasioni. A questo livello è stato quasi perfetto. Nel secondo tempo, dopo il secondo gol, loro, abbiamo cominciato ad accettare la loro qualità. Nonostante i gol presi abbiamo creato altre chance, poi c’è stato il rigore e il rosso ma l’atteggiamento è stato buono. Abbiamo cercato la vittoria fino alla fine, abbiamo avuto l’opportunità di fare il quarto gol: volevamo vincere ma purtroppo non è stato possibile”.

La polemica

“L’arbitraggio è stato orribile, non posso capire perché l’arbitro si sia comportato in questo modo. Sei persone coinvolte e alla fine hanno dato un rigore che non c’era e un rosso che non c’era. L’arbitraggio è stato pessimo, un disastro. Sono onesto e lo dico”.

Nicolo’ Barella

Le possibilità di qualificazione all’Europa League

“Certo, però è difficile perché dobbiamo vincere con tre gol di scarto all’ultima (contro il Salisburgo, ndr) ma è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo cercare di vincere per entrare in Europa League“.

Gli errori

“Non ho visto un cambiamento, fino alla fine abbiamo giocato un’ottima gara anche se in dieci, abbiamo creato chance. Poi ci sono state decisioni sbagliate. Le mie decisioni sono sempre state chiare, secondo me non dovevo sostituire nessuno prima. Non ci dobbiamo lamentare, ora abbiamo tre gol di scarto e dobbiamo fare il meglio per vincere”.

