Non una prestazione positiva per Kristjan Asllani nel match di ieri tra Benfica ed Inter: queste le pagelle del centrocampista

Non ha sicuramente brillato in Benfica Inter ed è stato il principale responsabile del gol del 2 a 0 subito dai nerazzurri. Queste le pagelle dei quotidiani sportivi per Kristjan Asllani.

Gazzetta dello Sport: 5 – Tre passi indietro rispetto alle ultime uscite. Sul 2-0 si fa borseggiare il pallone come un bimbo a cui si sottraggono le caramelle.

Corriere dello Sport: 5 – Sanguinosa la palla persa al limite dell’area sul secondo gol. Errore di gioventù, ma imperdonabile su un palcoscenico così importante e con la squadra già di suo in difficoltà.

Tuttosport: 5 – La palla persa del 2-0 fa gridare allo scandalo.

L’articolo Benfica Inter, le pagelle di Asllani: tre passi indietro rispetto alle ultime uscite proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG