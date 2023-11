Prima la Juve e poi il Benfica e in tal senso arrivano notizie positive per i tanti tifosi dell’Inter che vorrebbero andare a Lisbona

Dopo i fatti di San Sebastian l’UEFA ha deciso di non far giocare la partita a porte chiuse ma soltanto una multa ai portoghesi. Dunque tutto salvo per i 3 mila nerazzurri pronti ad assistere alla gara in Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

