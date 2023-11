L’Inter continua a pensare a Taremi e la società avrebbe una convinzione per far sì che l’iraniano possa vestire nerazzurro

L’Inter continua a pensare a Taremi e la società avrebbe una convinzione per far sì che l’iraniano possa vestire nerazzurro.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, l’attaccante ha voglia di fare il grande salto e restare in Europa per mostrare le sue qualità in Champions. L’Arabia può attendere ecco perché il suo arrivo a zero a Milano dà ancora segnali positivi.

L’articolo Taremi, l’Inter convinta di poter chiudere proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG