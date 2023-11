Calciomercato Milan, non tramonta la pista Guirassy per l’attacco del Diavolo: Furlani deve battere una nutrita concorrenza

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, se David rappresenta l’obiettivo principale per gennaio del calciomercato Milan, come alternativa (o come possibile colpo per giugno) resta anche forte il nome di Guirassy dello Stoccarda.

In questo caso però Furlani deve battere una nutrita concorrenza attratta dalla clausola rescissoria da 17 milioni di euro: la strada sembra in salita.

