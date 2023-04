Tutte le informazioni sulla conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia della sfida di Champions League tra Inter e Benfica

Manca ormai poco per Benfica-Inter: fondamentale per i quarti di finale della Champions League da parte dei nerazzurri, intenzionati a ritrovare continuità e risultati visto il campionato.

La conferenza stampa di Simone Inzaghi verrà svolta lunedì alle ore 19:30, anche per chiarire quella che è stata fino ad ora l’ultima settimana interista tra risultati negativi, clima e futuro.

L’articolo Benfica-Inter, quando ci sarà la conferenza stampa di Inzaghi? proviene da Inter News 24.

