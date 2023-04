Lele Adani ha analizzato il momento attuale dell’Inter dopo il pareggio conquistato contro la Juventus in Coppa Italia

Tramite la Bobo TV, l’ex calciatore e ora commentatore Lele Adani ha parlato della situazione attuale dell’Inter dopo la partita contro la Juventus.

LE PAROLE – «L’Inter si passa la palla, la Juve guarda l’Inter e rimane lì. Di Maria deve vivere una partita per 65′ a 50 metri dalla porta, giustamente come premio è stato sostituito. Di Maria in una semifinale di FA Cup o di Copa del Rey è il mio asso nella manica per vincerla subito. Siamo gli unici a dire che le partite si giocano sui 180′. Partita con poco entusiasmo. A volte si fa per scelta a gara di non avere il pallone».

L'articolo Inter, senti Adani: «Contro la Juve partita non entusiasmante» proviene da Inter News 24.

