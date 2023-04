Le parole di Goncalo Ramos in conferenza stampa in vista della sfida del Benfica contro l’Inter ai quarti di Champions League

Goncalo Ramos, attaccante del Benfica, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

PRONTI PER DOMANI – «Arrivati a questo punto, ogni partita è importante, vogliamo dare il nostro massimo».

SCONFITTA CON IL PORTO – «L’umore di squadra è, come sempre, alto. Quando vinciamo non perdiamo tempo a festeggiare, vale lo stesso discorso al contrario: non c’è tempo per pensare agli errori».

FUTURO – «Voglio stare al Benfica, non penso al rinnovo di contratto. Sono concentrato soltanto sulla sfida di domani».

