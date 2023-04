Il PSG torna alla vittoria con il Nizza: merito di Messi e Ramos per i gol, Donnarumma per le parate, e la difesa con appena 2 falli fatti

Aveva assolutamente bisogno di tornare al successo il Psg. Era necessario dopo due ko consecutivi, che hanno reso ancor più traballante Galtier sulla panchina. Lo era anche per evitare che gli inseguitori si facessero idee di possibile rimonta: prima Mbappé e compagni aveva giocato il Lens, che piegando lo Strasburgo 2-1 aveva ridotto a 3 le lunghezze di distanza. E poiché questa era la quarta vittoria di fila, era più che giusto iniziare a considerare la serietà di un rivale che all’inizio della stagione nessuno aveva preventivato così in alto. I 3 punti sono arrivati a Nizza con un gol per tempo, realizzati da quelli che una volta erano arcigni avversari di tanti Clasicos in Liga: Lionel Messi e Sergio Ramos. Ma il 2-0 non sarebbe stato possibile senza gli interventi di un Donnarumma su livelli d’assoluta eccellenza, a rispondere così a qualche oggettiva defaillance avuta nel corso della stagione. E che, in virtù dello status del portiere, lo porta al centro di critiche impietose. Il Nizza non ha per niente demeritato, ha impegnato severamente gli avversari e ha da maledire anche la sfortuna per avere visto 2 sue conclusioni andare a infrangersi sui legni della porta dell’italiano.

I numeri dicono di una partita ricca di opportunità, con le due squadre che complessivamente hanno prodotto la bellezza di 34 tiri (ci sono gare nelle quali non si arriva neanche alla metà, nel nostro ma anche in altri campionati). Quel che balza agli occhi maggiormente è un altro numero ed è relativo ai falli: il Psg ne ha commessi solo 2 e in tutta la ripresa neanche uno! Per una gara dal risultato a lungo incerto e dall’atteggiamento offensivo espresso comunque dalla squadra di casa è un indice di organizzazione della fase difensiva davvero incredibile.

