Roger Schmidt, allenatore del Benfica, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Red Bull Salisburgo: le sue dichiarazioni

Roger Schmidt ha parlato in conferenza alla vigilia del match di Champions contro il Red Bull Salisburgo.

PAROLE- «Non sarà semplice arrivare alla fase a eliminazione diretta, ma ci proveremo. Di Maria È uscito a 2 minuti dalla fine nell’ultimo match. E’ in ottima forma, è un grande professionista, sabato ha giocato molto bene dopo aver giocato in Bolivia con la maglia dell’Argentina, fisicamente sta bene. Arriverà il momento giusto per farlo riposare, ma domani c’è la Champions League».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG