Le parole di Roger Schmidt, allenatore del Benfica, sulla trattativa tra Benfica e Chelsea per Enzo Fernandez

Roger Schmidt, allenatore del Benfica, ha commentato in conferenza stampa la trattativa con il Chelsea per la cessione di Enzo Fernandez.

PAROLE – «È stato un argomento molto discusso questa settimana. Enzo è un bravo ragazzo e un giocatore straordinario, vogliamo che resti. La situazione non è facile: ha giocato il Mondiale, ha vinto e ha avuto proposte, ci sono un sacco di soldi in gioco. È un giocatore giovane, questo crea confusione e lo capiamo tutti. Ma è una persona straordinaria. Non era autorizzato a tornare in Argentina, questo non è accettabile e ci saranno delle conseguenze. Non vogliamo venderlo, né io né il presidente; sappiamo che c’è una clausola, se vuole andarsene e qualcuno pagherà, sarà ceduto. C’è un club interessato ma sa che potrà averlo solo se pagherà la clausola. Sta mancando di rispetto a tutti noi e sta facendo impazzire il giocatore. Finge di voler pagare la clausola e poi vuole rinegoziare. Su Enzo è tutto ciò che dirò e non risponderò ad altre domande al riguardo».

L’articolo Benfica, Schmidt contro il Chelsea: «Ci hanno mancato di rispetto» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG