Un pomeriggio pieno di emozioni quello dei tifosi dell’Atalanta allo stadio Picco contro lo Spezia. Sostegno sempre presente

Ritorna il campionato, ritorna l’Atalanta e ovviamente la lunga carovana del popolo nerazzurro sugli spalti di tutta Italia: a cominciare da La Spezia. Per quanto una parte sia avvantaggiata di essere in ferie, dall’altra la decisione di far giocare una partita di campionato alle 14:30, in settimana, non aiuta visto che il periodo festivo è alle spalle. Tale situazione rimarcata con lo striscione «I diritti TV rispettate, ma dei tifosi ve ne fregate».

Nonostante ciò, la partita viene vissuta con grandissimo entusiasmo vista la presenza di oltre 1700 atalantini sugli spalti del Picco, tanto da farsi sentire dal primo minuto. Tutta un’altra cosa ciò che si vede in campo con la Dea in svantaggio per 2-0. Qualche borbottio (lecito), ma la speranza è l’ultima a gettare la spugna così come l’urlo del settore ospiti.

Nella ripresa ci vuole poco cambiare il volume della squadra (almeno coerente con la grinta dei tifosi): direttore d’orchestra il giovane Hojlund che prima carica il pubblico e poi sigla il goal del 2-1. La rete di Pasalic nel finale fa esplodere di gioia tutto il popolo nerazzurro. Certo, il rammarico per una vittoria mancata c’è, ma dal lato sostenitrice c’è la soddisfazione di essere tornati: più carichi, più uniti e sempre più innamorati dell’Atalanta.

