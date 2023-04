Il tecnico del Benfica ha parlato durante la conferenza stampa della vigilia del match che attende i suoi contro l’Inter

Con queste parole Roger Schmidt parla in conferenza stampa del confronto che attende domani il suo Benfica contro l’Inter:

INTER- «Sarà una partita molto importante, ci aspettiamo di giocare contro una squadra concentrata, difficile, ma siamo pronti per giocare questa gara. Hanno tanta qualità individuale, dobbiamo fare un’ottima prestazione. Non dobbiamo pensare alla sconfitta col Porto, dobbiamo crescere dopo questa sconfitta: la squadra non vede l’ora di giocare domani, è concentrata soltanto sull’Inter. L’Inter è una squadra che ha esperienza, che gioca bene in attacco ma si difende bene. A Porto ha giocato una gara difensiva, una gara all’italiana: ci siamo preparati per affrontare qualsiasi cosa»

LA GARA– «Parliamo di due squadre che stanno giocando i quarti di finale. Il momento dell’Inter lo conosciamo, ma ho visto giocare l’Inter, parliamo di una squadra completa e con tanta esperienza. Mi aspetto dai miei una motivazione extra per quella che sarà la gara. Siamo pronti per questa sfida, domani sarà la prima sfida, poi ci sarà il ritorno: dovremo giocare un’ottima gara»

L’articolo Benfica, Schmidt: «Ho visto giocare l’Inter, ecco cosa penso» proviene da Inter News 24.

