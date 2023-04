Sandro Sabatini si schiera in difesa di Simone Inzaghi dopo l’amaro pareggio tra Salernitana ed Inter

Sulle frequenze di Microfono Aperto, Sandro Sabatini difende l’operato di Simone Inzaghi dopo il pareggio di 1-1 tra Salernitana e Inter:

INTER E INZAGHI- «Inzaghi non è ultimo dei colpevoli ed è vero che sta facendo abbastanza bene. Lui è solo uno dei colpevoli e lo dice la gestione non buona della squadra. Ma c’è da dire che l’Inter non è una squadra facile da gestire. Inzaghi ha avuto problemi anche col passaggio di testimone tra Onana e Handanovic, come anche con Brozovic e Asllani. A me piacciono le analisi approfondite e ascolto, certe volte un po’ scettico o divertito, quelli che fanno i professori e vogliono spiegare il calcio. I guru e i santoni non esistono perché non avrebbero pronosticato quel cross di Candreva che è finito nell’angolino. Facciamo tutti i processi che vogliamo all’Inter, però, se li facciamo basandoci sulla partita di Salerno, quella è una partita che, giocata a portieri invertiti, sarebbe finita 5-0 per i nerazzurri. Se Lukaku sbaglia i gol da zero metri, con errori così genuini, non si può dare la colpa a Inzaghi».

L’articolo Sabatini: «Inter, se Lukaku sbaglia non è colpa di Inzaghi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG