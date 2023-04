L’attaccante del Benfica Goncalo Ramos ha parlato in conferenza stampa dell’incontro di Champions League di domani con l’Inter

In conferenza stampa alla vigilia del match d’andata dei quarti di finale di Champions League tra Benfica ed Inter, l’attaccante della squadra portoghese parla così:

BENFICA-INTER- «Sarà una gran partita, una sfida davvero speciale. Cercheremo di dare il massimo. La sconfitta di venerdì? Quando vinciamo non perdiamo tempo a festeggiare, vale lo stesso discorso al contrario: non c’è tempo per pensare agli errori»

L’articolo Goncalo Ramos: «Non pensiamo alla sconfitta, domani con l’Inter…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG