Roger Schmidt, allenatore del Benfica, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro l’Inter. I dettagli

Roger Schmidt ha parlato in conferenza alla vigilia del match di Champions contro tra Inter e Benfica.

PAROLE- «Non abbiamo paura dell’Inter, ma rispettiamo l’avversario, come sempre. Penso che sia una squadra completa, che possa attaccare e giocare: hanno giocatori di esperienza e anche tanti armi in panchina. L’hanno dimostrato nelle ultime partite e penso che dovremo essere pronti per qualsiasi scenario. Non hanno un solo tipo di gioco a loro disposizione e dovremo cercare di influenzare la partita il più possibile con il nostro modo di stare in campo».

