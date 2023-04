Il tecnico del Benfica Roger Schmidt ha parlato alla vigilia della complicata gara contro il Porto, snobbando per il momento l’imminente sfida contro l’Inter in Champions

L’allenatore del Benfica Roger Schmidt, in conferenza stampa, è concentrato sulla gara contro il Porto: “È una partita molto importante, ma per me non è la partita più importante. La più importante è sempre la prossima, e domani è la più importante solo per questo motivo. Abbiamo giocato grandi partite, dalla qualificazione alla Champions League“.

L’articolo Benfica, Schmidt snobba l’Inter: «La partita più importante è con il Porto» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG