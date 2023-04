Niente ritorno al PSG per Icardi? L’attaccante vuole restare al Galatasaray, l’annuncio del centravanti argentino

Mauro Icardi vuole rimanere al Galatasaray. Lo ha confermato l’attaccante, che ha condiviso il suo pensiero tramite alcune dichiarazioni a TNT Sports.

LE PAROLE – «Ho molta voglia di restare a Istanbu. A Parigi ero con i migliori al mondo ma non ho sentito nulla per strada. Qui vedo un grande interesse per me».

L’articolo Ex Inter, Icardi annuncia: «Voglio restare al Galatasaray» proviene da Inter News 24.

