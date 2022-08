Benitez: «Inter e Juve partono in pole, ma sarebbe irrispettoso non considerare anche il Milan». Le parole dell’allenatore

Rafa Benitez ha parlato del campionato di Serie A ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’allenatore:

«Chi parte in pole? Inter e Juve, ma sarebbe poco rispettoso non considerare il Milan dopo lo Scudetto. Mi farebbe piacere poi che nella lotta al vertice rientrasse il Napoli, ammesso che le cessioni non ne condizionino eccessivamente il rendimento»

The post Benitez: «Inter e Juve partono in pole, ma sarebbe irrispettoso non considerare anche il Milan» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG