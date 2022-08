L’allenatore Rafa Benitez parla in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, questa la sua griglia scudetto con il Milan.

Queste le parole di Rafa Benitez, tecnico spagnolo che ha parlato alla Gazzetta dello Sport della griglia scudetto con il Milan: “Inter e Juve, ma sarebbe poco rispettoso non considerare il Milan dopo lo scudetto. Mi farebbe piacere poi che nella lotta al vertice rientrasse il Napoli, ammesso che le cessioni non ne condizionino eccessivamente il rendimento.“

Milan esulta scudetto

Aggiunge: “I rossoneri sono la prova che la fiducia, meritatissima, nel lavoro di un allenatore capace come Pioli possa compensare la differenza di valore e sopportare il peso di altre situazioni. Ha la preparazione e l’esperienza per mantenere questo gruppo in alto. Sono certo che il Milan sarà in corsa fino alla fine, anche se a volte basta una partita per decidere un intero percorso.” Conclude così l’ex tecnico dei Reds.

