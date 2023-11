Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer ammette che i nerazzurri possano essere più forti della sua squadra in alcuni aspetti.

Ismael Bennacer ha concesso una lunga intervista al canale YouTube di Instant Foot in cui parla anche dell’Inter e del suo amico Calhanoglu. “Non abbiamo effettivamente risentito di questa statistica. Ci siamo preparati bene per tutte le partite. Nell’ultima partita (5-1, ndr) ero infortunato e non c’ero, ma ho parlato con compagni di squadra e l’allenatore prima della partita. Onestamente, è difficile perché dai tutto in campo. È acqua passata ormai. Abbiamo giocato molto contro di loro: forse in un certo momento alcuni giocatori erano più stanchi, forse loro sono più forti in alcuni aspetti. Per esempio, segnano sempre presto. Sono cose su cui dobbiamo lavorare. Lotta scudetto? Milan e Inter lottano fino alla morte e ci incontriamo sempre, anche in Champions League come la scorsa stagione. È veramente la rivalità più complicata”.

Hakan Calhanoglu

Il cambio squadra del turco

“Calhanoglu all’Inter? Non ne sapevo nulla: l’ho scoperto all’ultimo minuto quando Eriksen ha avuto il malore. Hakan voleva restare al Milan, ma poi non so cosa sia successo. Forse non hanno raggiunto un accordo. Siamo amici ma in campo non ci sono amici, a maggior ragione in un derby. Lo rispetto, ma quando ho letto di questo trasferimento, mi sono detto: “No”. Ero in vacanza, l’ho visto e ho pensato: “Non può averlo fatto”. Personalmente, non potrei mai farlo: rispetto troppo il Milan. L’Inter può offrirmi quello che vuole, ma non succederà. Amo questo club. Non significa che resterò qui per tutta la mia carriera – non so cosa succederà in futuro – ma sicuramente non andrò mai all’Inter”.

